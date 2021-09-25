Последний раз «Спартак» побеждал «Уфу» при Кононове

«Спартак», победив в Москве «Уфу» в матче девятого тура чемпионата России (3:0), прервал безвыигрышную серию в противостоянии с командой из Башкирии.

В последний раз красно-белые набирали три очка во встрече с уфимцами в мае 2019 года во время работы Олега Кононова, когда решающий мяч записал на свой счет Зе Луиш. Тем не менее общий счет в противостоянии в премьер-лиге все еще в пользу уфимцев, которая одержала шесть побед при пяти у «Спартака».

Матчи «Уфы» и «Спартака» в чемпионате России:

Дата Город Тренер «Спартака» Тренер «Уфы» Счет Голы 23.08.2014 Пермь Мурат Якин Игорь Колыванов 2 : 1 Дзюба-2 — Диегу Карлос 23.05.2015 Москва Мурат Якин Игорь Колыванов 1 : 2 Кротов — Пауревич, Стоцкий 17.07.2015 Москва Дмитрий Аленичев Игорь Колыванов 2:2 Таски, Зе Луиш — Ханджич, Стоцкий 21.05.2016 Уфа Дмитрий Аленичев Сергей Томаров 1 : 3 Мельгарехо — Пауревич-2, Игбун 25.09.2016 Москва Массимо Каррера Виктор Гончаренко 0 : 1 Фатаи 09.04.2017 Уфа Массимо Каррера Сергей Семак 3 : 1 Глушаков, Промес, Мельгарехо — Обляков 23.06.2017 Уфа Массимо Каррера Сергей Семак 0:0 - 05.11.2017 Москва Массимо Каррера Сергей Семак 3 : 1 Фернанду, Промес, Луиз Адриану — Игбун 11.11.2018 Уфа Рауль Рианчо Дмитрий Кириченко 0 : 2 Сысуев, Бизяк 12.05.2019 Москва Олег Кононов Вадим Евсеев 1 : 0 Зе Луиш 20.09.2019 Уфа Олег Кононов Вадим Евсеев 0 : 1 Рассказов, в свои ворота 27.06.2020 Москва Доменико Тедеско Вадим Евсеев 0:0 - 19.08.2020 Уфа Доменико Тедеско Вадим Евсеев 1:1 Понсе — Аликин 18.04.2021 Москва Доменико Тедеско Алексей Стукалов 0 : 3 Камилов-2, Мрзляк 25.09.2021 Москва Руй Витория Алексей Стукалов 2:0 Понсе, Промес

Итого: +5=4-6, мячи 16-18.

Тем не менее уфимцы сохранили присутствие в элитном клубе из пяти команд, имеющих положительный баланс в противостоянии со «Спартаком». Компанию команде Алексея Стукалова составляют гранды российского футбола «Зенит» и ЦСКА, «Сочи», добившийся трех побед при ничьей и поражении, дебютант сезона-2021/22 «Нижний Новгород».

Команды, у которых побед над «Спартаком» в чемпионате России больше, чем поражений:

Клуб И В Н П М +/- Зенит 54 21 15 18 88-77 +3 ЦСКА 61 25 14 22 81-79 +3 Сочи 5 3 1 1 6-4 +2 Уфа 15 6 4 5 18-16 +1 Нижний Новгород 1 1 0 0 2-1 +1

«Спартак» — один из десяти клубов, которые проигрывали «Уфе» чаще, чем побеждали. Компанию в этом списке москвичам составляют прекратившие существование «Амкар», «Мордовия» и «Тосно», обитающие в низших дивизионах «Анжи», «СКА-Хабаровск» и «Енисей», а также «Арсенал», «Крылья Советов» и «Нижний Новгород».

Команды, с которыми «Уфа» имеет положительный баланс побед и поражений в чемпионате России: