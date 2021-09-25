Последний раз «Спартак» побеждал «Уфу» при Кононове
«Спартак», победив в Москве «Уфу» в матче девятого тура чемпионата России (3:0), прервал безвыигрышную серию в противостоянии с командой из Башкирии.
В последний раз красно-белые набирали три очка во встрече с уфимцами в мае 2019 года во время работы Олега Кононова, когда решающий мяч записал на свой счет Зе Луиш. Тем не менее общий счет в противостоянии в премьер-лиге все еще в пользу уфимцев, которая одержала шесть побед при пяти у «Спартака».
Матчи «Уфы» и «Спартака» в чемпионате России:
|
Дата
|
Город
|
Тренер «Спартака»
|
Тренер «Уфы»
|
Счет
|
Голы
|
23.08.2014
|
Пермь
|
Мурат Якин
|
Игорь Колыванов
|
2:1
|
Дзюба-2 — Диегу Карлос
|
23.05.2015
|
Москва
|
Мурат Якин
|
Игорь Колыванов
|
1:2
|
Кротов — Пауревич, Стоцкий
|
17.07.2015
|
Москва
|
Дмитрий Аленичев
|
Игорь Колыванов
|
2:2
|
Таски, Зе Луиш — Ханджич, Стоцкий
|
21.05.2016
|
Уфа
|
Дмитрий Аленичев
|
Сергей Томаров
|
1:3
|
Мельгарехо — Пауревич-2, Игбун
|
25.09.2016
|
Москва
|
Массимо Каррера
|
Виктор Гончаренко
|
0:1
|
Фатаи
|
09.04.2017
|
Уфа
|
Массимо Каррера
|
Сергей Семак
|
3:1
|
Глушаков, Промес, Мельгарехо — Обляков
|
23.06.2017
|
Уфа
|
Массимо Каррера
|
Сергей Семак
|
0:0
|
-
|
05.11.2017
|
Москва
|
Массимо Каррера
|
Сергей Семак
|
3:1
|
Фернанду, Промес, Луиз Адриану — Игбун
|
11.11.2018
|
Уфа
|
Рауль Рианчо
|
Дмитрий Кириченко
|
0:2
|
Сысуев, Бизяк
|
12.05.2019
|
Москва
|
Олег Кононов
|
Вадим Евсеев
|
1:0
|
Зе Луиш
|
20.09.2019
|
Уфа
|
Олег Кононов
|
Вадим Евсеев
|
0:1
|
Рассказов, в свои ворота
|
27.06.2020
|
Москва
|
Доменико Тедеско
|
Вадим Евсеев
|
0:0
|
-
|
19.08.2020
|
Уфа
|
Доменико Тедеско
|
Вадим Евсеев
|
1:1
|
Понсе — Аликин
|
18.04.2021
|
Москва
|
Доменико Тедеско
|
Алексей Стукалов
|
0:3
|
Камилов-2, Мрзляк
|
25.09.2021
|
Москва
|
Руй Витория
|
Алексей Стукалов
|
2:0
|
Понсе, Промес
Итого: +5=4-6, мячи 16-18.
Тем не менее уфимцы сохранили присутствие в элитном клубе из пяти команд, имеющих положительный баланс в противостоянии со «Спартаком». Компанию команде Алексея Стукалова составляют гранды российского футбола «Зенит» и ЦСКА, «Сочи», добившийся трех побед при ничьей и поражении, дебютант сезона-2021/22 «Нижний Новгород».
Команды, у которых побед над «Спартаком» в чемпионате России больше, чем поражений:
|
Клуб
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
+/-
|
Зенит
|
54
|
21
|
15
|
18
|
88-77
|
+3
|
ЦСКА
|
61
|
25
|
14
|
22
|
81-79
|
+3
|
Сочи
|
5
|
3
|
1
|
1
|
6-4
|
+2
|
Уфа
|
15
|
6
|
4
|
5
|
18-16
|
+1
|
Нижний Новгород
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2-1
|
+1
«Спартак» — один из десяти клубов, которые проигрывали «Уфе» чаще, чем побеждали. Компанию в этом списке москвичам составляют прекратившие существование «Амкар», «Мордовия» и «Тосно», обитающие в низших дивизионах «Анжи», «СКА-Хабаровск» и «Енисей», а также «Арсенал», «Крылья Советов» и «Нижний Новгород».
Команды, с которыми «Уфа» имеет положительный баланс побед и поражений в чемпионате России:
|
Клуб
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
+/-
|
Анжи
|
8
|
5
|
2
|
1
|
12-5
|
+4
|
Арсенал
|
12
|
6
|
2
|
4
|
13-10
|
+2
|
Кр.Советов
|
9
|
5
|
1
|
3
|
9-7
|
+2
|
Амкар
|
8
|
3
|
4
|
1
|
9-5
|
+2
|
Тосно
|
2
|
2
|
0
|
0
|
6-0
|
+2
|
Спартак
|
15
|
6
|
4
|
5
|
18-16
|
+1
|
Мордовия
|
4
|
2
|
1
|
1
|
5-3
|
+1
|
СКА-Хабаровск
|
2
|
1
|
1
|
0
|
3-2
|
+1
|
Енисей
|
2
|
1
|
1
|
0
|
2-1
|
+1
|
Нижний Новгород
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2-1
|
+1
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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