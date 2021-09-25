Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Последний раз «Спартак» побеждал «Уфу» при Кононове

21:35
Теги:

«Спартак», победив в Москве «Уфу» в матче девятого тура чемпионата России (3:0), прервал безвыигрышную серию в противостоянии с командой из Башкирии.

В последний раз красно-белые набирали три очка во встрече с уфимцами в мае 2019 года во время работы Олега Кононова, когда решающий мяч записал на свой счет Зе Луиш. Тем не менее общий счет в противостоянии в премьер-лиге все еще в пользу уфимцев, которая одержала шесть побед при пяти у «Спартака».

Матчи «Уфы» и «Спартака» в чемпионате России:

Дата

Город

Тренер «Спартака»

Тренер «Уфы»

Счет

Голы

23.08.2014

Пермь

Мурат Якин

Игорь Колыванов

2:1

Дзюба-2 — Диегу Карлос

23.05.2015

Москва

Мурат Якин

Игорь Колыванов

1:2

Кротов — Пауревич, Стоцкий

17.07.2015

Москва

Дмитрий Аленичев

Игорь Колыванов

2:2

Таски, Зе Луиш — Ханджич, Стоцкий

21.05.2016

Уфа

Дмитрий Аленичев

Сергей Томаров

1:3

Мельгарехо — Пауревич-2, Игбун

25.09.2016

Москва

Массимо Каррера

Виктор Гончаренко

0:1

Фатаи

09.04.2017

Уфа

Массимо Каррера

Сергей Семак

3:1

Глушаков, Промес, Мельгарехо — Обляков

23.06.2017

Уфа

Массимо Каррера

Сергей Семак

0:0

-

05.11.2017

Москва

Массимо Каррера

Сергей Семак

3:1

Фернанду, Промес, Луиз Адриану — Игбун

11.11.2018

Уфа

Рауль Рианчо

Дмитрий Кириченко

0:2

Сысуев, Бизяк

12.05.2019

Москва

Олег Кононов

Вадим Евсеев

1:0

Зе Луиш

20.09.2019

Уфа

Олег Кононов

Вадим Евсеев

0:1

Рассказов, в свои ворота

27.06.2020

Москва

Доменико Тедеско

Вадим Евсеев

0:0

-

19.08.2020

Уфа

Доменико Тедеско

Вадим Евсеев

1:1

Понсе — Аликин

18.04.2021

Москва

Доменико Тедеско

Алексей Стукалов

0:3

Камилов-2, Мрзляк

25.09.2021

Москва

Руй Витория

Алексей Стукалов

2:0

Понсе, Промес

Итого: +5=4-6, мячи 16-18.

Тем не менее уфимцы сохранили присутствие в элитном клубе из пяти команд, имеющих положительный баланс в противостоянии со «Спартаком». Компанию команде Алексея Стукалова составляют гранды российского футбола «Зенит» и ЦСКА, «Сочи», добившийся трех побед при ничьей и поражении, дебютант сезона-2021/22 «Нижний Новгород».

Команды, у которых побед над «Спартаком» в чемпионате России больше, чем поражений:

Клуб

И

В

Н

П

М

+/-

Зенит

54

21

15

18

88-77

+3

ЦСКА

61

25

14

22

81-79

+3

Сочи

5

3

1

1

6-4

+2

Уфа

15

6

4

5

18-16

+1

Нижний Новгород

1

1

0

0

2-1

+1

«Спартак» — один из десяти клубов, которые проигрывали «Уфе» чаще, чем побеждали. Компанию в этом списке москвичам составляют прекратившие существование «Амкар», «Мордовия» и «Тосно», обитающие в низших дивизионах «Анжи», «СКА-Хабаровск» и «Енисей», а также «Арсенал», «Крылья Советов» и «Нижний Новгород».

Команды, с которыми «Уфа» имеет положительный баланс побед и поражений в чемпионате России:

Клуб

И

В

Н

П

М

+/-

Анжи

8

5

2

1

12-5

+4

Арсенал

12

6

2

4

13-10

+2

Кр.Советов

9

5

1

3

9-7

+2

Амкар

8

3

4

1

9-5

+2

Тосно

2

2

0

0

6-0

+2

Спартак

15

6

4

5

18-16

+1

Мордовия

4

2

1

1

5-3

+1

СКА-Хабаровск

2

1

1

0

3-2

+1

Енисей

2

1

1

0

2-1

+1

Нижний Новгород

1

1

0

0

2-1

+1
Спартак — Уфа

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Сити 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Уфа 0
Матч завершен

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Кирилл Бурдаков все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Энтони Джошуа — Александр Усик: полный кард вечера бокса в Лондоне, результаты
Капитан СКА ударил судью по лицу. Что теперь его ждет?
«Зенит» — «Крылья Советов: ошибся ли судья, назначив пенальти после падения Дзюбы?
Карпин отреагировал на гол Дзюбы в матче «Зенит» — «Крылья Советов»
Какие упражнения лучше делать школьникам в начальных классах. Комментирует тренер
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 9-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр