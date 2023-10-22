«Зенит» — «Крылья Советов»: ничья после первого тайма

Первый тайм матча «Зенит» — «Крылья Советов» в 12-м туре РПЛ завершился вничью — 0:0.

Встреча проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

«Зенит» с 20 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В случае победы, команда Сергей Семака может обойти самарцев, которые с 21 очком идут на второй строчке.