Агент Сафонов: «Помазун — один из лучших, у него есть хорошее качество — нет паники, и он не раскисает»

Алексей Сафонов, агент вратаря «Урала» Ильи Помазуна, оценил игру футболиста в матче 12-го тура РПЛ против «Сочи» (1:4).

«Если говорить о голах, которые пропустил Помазун, то такое бывает, люди ошибаются. Смеюсь и говорю, что лучше один раз проиграть 1:4, чем четыре раза — по 0:1. Если бы мне кто-то сказал, что «Сочи» выиграет с таким счетом, то я бы удивился. У каждого есть свои наработки. На мой взгляд, Помазун — один из лучших, у него есть хорошее качество — нет паники, и он не раскисает никогда. Илья — психологически устойчивый человек. Ничего страшного не случилось», — цитирует Сафонова Metaratings.ru.

Помазун выступает за «Урал» на правах аренды из ЦСКА. В текущем сезоне 27-летний вратарь провел 12 матчей в РПЛ, пропустил 18 мячей и 4 игры отстоял «на ноль».