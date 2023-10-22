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Сегодня, 17:17

Агент Сафонов: «Помазун — один из лучших, у него есть хорошее качество — нет паники, и он не раскисает»

Алина Савинова
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Алексей Сафонов, агент вратаря «Урала» Ильи Помазуна, оценил игру футболиста в матче 12-го тура РПЛ против «Сочи» (1:4).

«Если говорить о голах, которые пропустил Помазун, то такое бывает, люди ошибаются. Смеюсь и говорю, что лучше один раз проиграть 1:4, чем четыре раза — по 0:1. Если бы мне кто-то сказал, что «Сочи» выиграет с таким счетом, то я бы удивился. У каждого есть свои наработки. На мой взгляд, Помазун — один из лучших, у него есть хорошее качество — нет паники, и он не раскисает никогда. Илья — психологически устойчивый человек. Ничего страшного не случилось», — цитирует Сафонова Metaratings.ru.

Помазун выступает за «Урал» на правах аренды из ЦСКА. В текущем сезоне 27-летний вратарь провел 12 матчей в РПЛ, пропустил 18 мячей и 4 игры отстоял «на ноль».

Источник: https://metaratings.ru/news/safonov-pomazun-odin-iz-luchshikh-u-nego-est-khoroshee-kachestvo-net-paniki-i-on-ne-raskisaet-297630/
Илья Помазун
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК Урал
Алексей Сафонов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
5
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 12 3 4 5 11-20 13
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
13
 Балтика 12 3 2 7 12-18 11
14
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
15
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 1 : 2
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 0 : 0
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 0 : 0
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 2 : 2
22.10 12:00
Урал – Сочи
 1 : 4
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 2 : 0
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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