«Зенит» — «Крылья Советов»: гол Кассьерры отменили из-за игры рукой Мантуана

Арбитр встречи «Зенит» — «Крылья Советов» Артем Чистяков отменил гол Матео Кассьерры в ворота самарцев.

Колумбиец отличился с передачи Густаво Мантуана на 65-й минуте встречи. Чистяков изначально засчитал гол, но отменил свое решение после просмотра ВАР.