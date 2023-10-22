«Зенит» — «Крылья Советов»: Вендел оформил дубль

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Полузащитник «Зенита» Вендел оформил дубль в матче с «Крыльями Советов» в 12-м туре РПЛ — 2:0.

Вендел забил после подачи Дугласа Сантоса на 81-й минуте. Ранее бразилец открыл счет на 53-й минуте.