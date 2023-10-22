«Зенит» — «Крылья Советов»: Вендел оформил дубль
Полузащитник «Зенита» Вендел оформил дубль в матче с «Крыльями Советов» в 12-м туре РПЛ — 2:0.
Вендел забил после подачи Дугласа Сантоса на 81-й минуте. Ранее бразилец открыл счет на 53-й минуте.
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|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|1 : 2
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|0 : 0
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|0 : 0
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|2 : 2
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|1 : 4
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|2 : 0
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
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Ассистенты
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|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
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|
|
Джон Кордоба
Краснодар
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|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
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Квинси Промес
Спартак
|4
|
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Маркус Вендел
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|Ж
|
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
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|1
|3
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|
Брайан Мансилья
Оренбург
|10
|1
|3
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Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1
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