«Зенит» изменил эмблему в соцсетях в поддержку детей, больных аутизмом

«Зенит» поменял эмблему в соцсетях в поддержу фонда детей, страдающих аутизмом.

Новая эмблема создана по мотивам специальной валентинки, разработанной «Зенитом» и благотворительной организацией. Ее можно будет приобрети в интернет-магазине сине-бело-голубых. Все деньги, полученные с продаж, пойдут на работу фонда.

«Зенит» (36 очков) занимает второе место в РПЛ после 18 туров, отставая от лидирующего «Краснодара» на 2 очка.

В первом матче после возобновления чемпионата России команда Сергея Семака на своем поле примет «Спартак». Игра пройдет 2 марта.