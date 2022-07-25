Защитник тульского «Арсенала» попал в сферу интересов «Сочи»

Защитник тульского «Арсенала» Даниил Степанов один из клубов РПЛ, утверждает Metaratings.ru.

Футболиста в своих рядах хотел бы видеть «Сочи», который пока еще не делал официального предложения по защитнику.

Отметим, что с туляками также ведет переговоры «Нижний Новгород», который готов взять Степанова в годичную аренду с правом выкупа.

В минувшем розыгрыше чемпионата России 22-летний Степанов выходил на поле в 28 матчах, в которых забил один гол и получил три предупреждения.