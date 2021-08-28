«Зенит» и «Лион» близки к договоренности по трансферу Азмуна. Сумма сделки составит 15 миллионов евро
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун близок к переходу в «Лион». Стороны находятся в финальной стадии переговоров, утверждает L'Equipe.
Сумма возможной сделки оценивается в 15 миллионов евро без учета бонусов.
Главный тренер «Лиона» Петер Бос лично заинтересован в трансфере 26-летнего иранца и уже несколько раз общался с ним по телефону.
В прошлом сезоне иранец провел 24 матча в чемпионате России, забил 19 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.
Азмун играет за «Зенит» с 2019 года, ранее он выступал за «Рубин» и «Ростов». В сезоне-2019/20 он стал лучшим бомбардиром чемпионата России — вместе с Артемом Дзюбой они забили по 17 мячей.
За сборную Ирана 26-летний форвард провел 52 матча, отличился 34 раза.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю