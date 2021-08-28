«Зенит» и «Лион» близки к договоренности по трансферу Азмуна. Сумма сделки составит 15 миллионов евро

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун близок к переходу в «Лион». Стороны находятся в финальной стадии переговоров, утверждает L'Equipe.

Сумма возможной сделки оценивается в 15 миллионов евро без учета бонусов.

Главный тренер «Лиона» Петер Бос лично заинтересован в трансфере 26-летнего иранца и уже несколько раз общался с ним по телефону.

В прошлом сезоне иранец провел 24 матча в чемпионате России, забил 19 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

Азмун играет за «Зенит» с 2019 года, ранее он выступал за «Рубин» и «Ростов». В сезоне-2019/20 он стал лучшим бомбардиром чемпионата России — вместе с Артемом Дзюбой они забили по 17 мячей.

За сборную Ирана 26-летний форвард провел 52 матча, отличился 34 раза.