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«Зенит» и «Лион» близки к договоренности по трансферу Азмуна. Сумма сделки составит 15 миллионов евро

21:56
Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит»
Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун близок к переходу в «Лион». Стороны находятся в финальной стадии переговоров, утверждает L'Equipe.

Сумма возможной сделки оценивается в 15 миллионов евро без учета бонусов.

Главный тренер «Лиона» Петер Бос лично заинтересован в трансфере 26-летнего иранца и уже несколько раз общался с ним по телефону.

В прошлом сезоне иранец провел 24 матча в чемпионате России, забил 19 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

Азмун играет за «Зенит» с 2019 года, ранее он выступал за «Рубин» и «Ростов». В сезоне-2019/20 он стал лучшим бомбардиром чемпионата России — вместе с Артемом Дзюбой они забили по 17 мячей.

За сборную Ирана 26-летний форвард провел 52 матча, отличился 34 раза.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Бетис
Реал

П2

28%

1.96

Обе забьют - да

20%

1.64

Ф2 (0)

15%

1.46
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 5
Арсенал 0
Матч завершен

ТБ 2.5

31%

1.57

Обе забьют - нет

25%

1.79

Ф1 (-1.5)

16%

1.81
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 1
Челси 1
Матч завершен

Обе забьют - да

33%

1.79

X2

22%

1.57

ТМ 2.5

17%

1.87

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Иван Шитик все материалы автора

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