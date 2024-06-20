Ларин о будущем Глушенкова: «За «Зенитом» европейские клубы следят больше, чем за всеми остальными»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин поделился «СЭ» мнением о будущем нападающего Максима Глушенкова в «Зените».

«Не факт, что Глушенкову будет тяжело уйти в Европу. За «Зенитом» европейские клубы следят еще больше, чем за всеми остальными. Все зависит только от Максима. Если будет играть и будет предложение, то уйдет. Если нет, значит не уйдет. А может будет играть и не уйдет. Не знаю, как жизнь сложится. Может быть, он будет радовать жителей Санкт-Петербурга своей красивой игрой минимум 5 лет. Тоже не самый плохой вариант», — сказал Ларин «СЭ».

В четверг, 20 июня «Зенит» объявил о покупке 24-летнего Глушенкова у «Локомотива». Клуб из Санкт-Петербурга подписал контракт с игроком по схеме «4+1».

Глушенков выступал за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 футболист провел за «Локомотив» 38 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал 21 голевой пас.