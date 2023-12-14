Источник: «Зенит» и «Коринтианс» не могут договориться о переходе Ренана

«Зенит» и «Коринтианс» не могут договориться о переходе защитника Роберта Ренана, сообщает ESPN Brasil.

По данным источника, бразильский клуб хочет арендовать Ренана на год, что не устраивает россиян. «Зенит» настаивает на аренде сроком на полгода с последующим правом продажи, так как хочет продать игрока как можно быстрее.

12 декабря сообщалось, что Ренан может перейти в «Вест Хэм» за 25 миллионов евро. Отмечалось, что сначала 20-летний бразилец уйдет в аренду в «Коринтианс», так как прямой переход из РПЛ в АПЛ невозможен из-за экономических санкций против России.

Ренан выступает в «Зените» с января 2023 года. За клуб из Санкт-Петербурга бразильский защитник провел 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро.

«Коринтианс» владеет 11 процентами экономических прав на Ренана и имеет возможность получить деньги в случае будущей продажи.

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