Агент Джикии — о продлении контракта со «Спартаком»: «Полная тишина, никаких переговоров»

Агент защитника «Спартака» Георгия Джикии Вадим Шпенев прокомментировал ситуацию с продлением контракта капитана красно-белых.

«Полная тишина, никаких переговоров. Пусть все идет так, как идет. Будет совет директоров у «Спартака», после этого будет какое-то решение, но, какое решение, не знаю. Я не читаю новостей, но мы с Георгием считаем, что все будет хорошо», — цитирует агента Metaratings.ru.

Ранее генеральный директор «Спартака» Олег Малышев подтвердил отсутствие переговоров, но заявил, что в будущем они состоятся.

В текущем сезоне 30-летний защитник провел 9 матчей за «Спартак» во всех турнирах. Джикия потерял место в стартовом составе после перехода серба Срджана Бабича из «Альмерии» в летнее трансферное окно.

В последний раз Джикия выходил в стартовом составе «Спартака» 4 октября в матче против «Динамо» (0:3) в групповом турнире Пути РПЛ FONBET Кубка России.