"Зенит" хочет продать Заболотного, Набиуллина и Краневиттера

Летом "Зенит" собирается трудоустроить в другие команды 27-летнего нападающего Антона Заболотного, 26-летнего хавбека Матиаса Краневиттера и 24-летнего защитника Эльмира Набиуллина​.

При этом, по данным "СЭ" речь идет о продаже футболистов, а не об аренде. В Петербурге хотят оптимизировать трансферный бюджет и до определенной степени компенсировать затраты на предстоящие приобретения новичков.

В сезоне-2018/19 Заболотный провел в составе сине-бело-голубых 30 официальных матчей (3 забитых мяча, 3 голевые передачи), Краневиттер – 15 (0,0), Набиуллин – 20 (2 результативных паса).

Кроме того, в случае появления достойных предложений как для клуба, так и для игроков, "Зенит" готов рассмотреть варианты расставания с двумя полузащитниками – 28-летним Робертом Маком и 25-летним Эрнани. На счету словака 6 мячей и 3 голевые передачи в 35 играх прошедшего сезона, бразилец забил 1 гол и отдал 1 результативный пас в 26-ти. (Вячеслав Короткин)

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