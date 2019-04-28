"Зенит" гарантировал себе попадание в тройку призеров чемпионата-2018/19 после того, как победил на своем поле "Крылья Советов" в матче 26-го тура РПЛ (4:2).

Шансы достать питерцев (57 очков после 26 туров) сохраняют только отстающий на восемь очков "Локомотив" (49 после 26) и кто-то из пары "Краснодар" (43 после 25) – ЦСКА (44 после 25), матч которых начнется сегодня в 19.00 (время московское).

Таким образом, "Зенит" возвращается в Лигу чемпионов. Третье место в РПЛ дает право стартовать в отборочном турнире, первое и второе – в групповом турнире.

Сине-бело-голубые уже в следующем туре могут официально вернуть себе титул чемпиона страны.

Для этого команде Сергея Семака нужно будет обыграть в гостях "Ахмат" в субботу, 4 мая (начало игры – 16.30), и надеяться на то, что "Арсенал" в тот же день дома не проиграет "Локомотиву" (начало игры – 19.00).

Теоретически чемпионской может стать и ничья в Грозном. Это произойдет, если "Локо" уступит в Туле, а ЦСКА не возьмет шесть очков в матчах с "Краснодаром" и "Динамо" (в воскресенье, 5 мая).

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