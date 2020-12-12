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«Зенит» — «Динамо»: за что арбитр наказал зенитовцев пенальти?

20:36
Матч &quot;Зенит&quot; - &quot;Динамо&quot;. Матч &quot;Зенит&quot; - &quot;Динамо&quot;.
Матч &quot;Зенит&quot; - &quot;Динамо&quot;.
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На 55-й минуте матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Динамо» арбитр Сергей Иванов без помощи видеоассистентов правильно зафиксировал фол Магомеда Оздоева, сзади прыгнувшего на соперника, и назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля.

Судье немного перекрывал обзор Дуглас Сантос, и рефери пришлось приложить усилия, чтобы увидеть детали единоборства Оздоева с Вячеславом Грулевым и то, что зенитовец нарушил правила. (Александр Бобров)

Зенит — Динамо

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




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