«Зенит» — «Динамо»: за что арбитр наказал зенитовцев пенальти?
На 55-й минуте матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Динамо» арбитр Сергей Иванов без помощи видеоассистентов правильно зафиксировал фол Магомеда Оздоева, сзади прыгнувшего на соперника, и назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля.
Судье немного перекрывал обзор Дуглас Сантос, и рефери пришлось приложить усилия, чтобы увидеть детали единоборства Оздоева с Вячеславом Грулевым и то, что зенитовец нарушил правила. (Александр Бобров)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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