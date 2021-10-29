«Зенит» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч РПЛ
Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Динамо» на матч 13-го тура Тинькофф РПЛ.
«Зенит»: Крицюк, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Ловрен, Сутормин, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Азмун.
«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Ордец, Оливера, Бальбуэна, Фомин, Макаров, Захарян, Моро, Грулев, Тюкавин.
Матч состоится 29 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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