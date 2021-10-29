Юрий Лоза: «Ужасный «Спартак» может проиграть любой команде, у «Ростова» есть шансы»

Музыкант Юрий Лоза в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 13-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Ростов».

«Такой ужасный «Спартак» может проиграть абсолютно каждой команде. У «Ростова» есть хорошие шансы на победу. Красно-белые — одна из самых нестабильных команд нашего чемпионата, от них можно ожидать все. В Питере их растоптали, наверное, у них должна быть мотивация, им нужно реабилитироваться. «Ростов» даже нельзя назвать командой, там каждый игрок бегает сам за себя. Наверное, «Спартак» завтра не проиграет», — сказал Лоза в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Матч пройдет 30 октября на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 16.30 по московскому времени.