Мостовой: «Спартак» будет фаворитом в матче с «Зенитом»

Мостовой считает, что «Спартак» будет фаворитом в матче с «Зенитом»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с «Зенитом» в рамках 29-го тура Тинькофф РПЛ.

«Мне кажется, фаворитом будет «Спартак». «Зенит» уже давно чемпион. Неясно, в каком состоянии они приедут. Может, половина у них уже с чемоданами сидят. «Спартак» набрал ход. Жаль, что уже конец чемпионата. Остался финал Кубка, поэтому нужно тщательно подготовится к нему. Лишняя проверка с «Зенитом» не помешает. Для болельщиков будет интересный матч, потому что приезжает чемпион, а «Спартак» выдал три победы подряд и вышел в финал Кубка. А со спортивной точки зрения интереса уже нет», — приводит слова Мостового Betonmobile.ru.

15.05.2022 | Спартак — Зенит

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет в воскресенье, 15 мая. Первая игра между командами в сезоне РПЛ-2021/22 завершилась победой питерского клуба со счетом 7:1.

Красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков в 28 матчах. «Зенит» досрочно выиграл турнир.