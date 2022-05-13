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Мостовой: «Спартак» будет фаворитом в матче с «Зенитом»

Мостовой считает, что «Спартак» будет фаворитом в матче с «Зенитом»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с «Зенитом» в рамках 29-го тура Тинькофф РПЛ.

«Мне кажется, фаворитом будет «Спартак». «Зенит» уже давно чемпион. Неясно, в каком состоянии они приедут. Может, половина у них уже с чемоданами сидят. «Спартак» набрал ход. Жаль, что уже конец чемпионата. Остался финал Кубка, поэтому нужно тщательно подготовится к нему. Лишняя проверка с «Зенитом» не помешает. Для болельщиков будет интересный матч, потому что приезжает чемпион, а «Спартак» выдал три победы подряд и вышел в финал Кубка. А со спортивной точки зрения интереса уже нет», — приводит слова Мостового Betonmobile.ru.

15.05.2022 | Спартак — Зенит

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет в воскресенье, 15 мая. Первая игра между командами в сезоне РПЛ-2021/22 завершилась победой питерского клуба со счетом 7:1.

Красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков в 28 матчах. «Зенит» досрочно выиграл турнир.

Источник: https://betonmobile.ru/aleksandr-mostovoy-spartak-budet-favoritom-v-matche-s-zenitom
Александр Мостовой
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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Сочи – Н. Новгород
 - : -
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Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
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Ростов – Химки
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