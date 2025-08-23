«Зенит» — «Динамо» Махачкала: петербуржцы ведут с преимуществом в два мяча после первого тайма

«Зенит» ведет в счете после первого тайма матча 6-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» — 2:0.

Первый гол на 30-й минуте забил нападающий Андрей Мостовой с пенальти, который судья Павел Кукуян назначил после нарушения правил Сосланом Кагермазовым. На 35-й минуте второй мяч забил защитник Густаво Манутан.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию встречи.