Латышонок — о травме: «Обследование будет завтра или послезавтра»

Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок прокомментировал свою травму в матче 14-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (2:1).

— Травма серьезная?

— Не знаю, посмотрим.

— Когда обследование?

— Завтра-послезавтра.

Латышонок почувствовал дискомфорт во время матча и попросил замену, вместо него на поле на 34-й минуте вышел Денис Адамов.