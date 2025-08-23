«Зенит» — «Динамо» Махачкала: Мантуан удвоил преимущество сине-бело-голубых

«Зенит» забил второй гол в матче 6-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» — 2:0.

На 35-й минуте отличился защитник петербуржцев Густаво Мантуан.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию встречи.