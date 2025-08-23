Станкович — об Угальде: «Если человек не забивает, это не значит, что у него есть психологические проблемы»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович поделился мнением о безголевой серии нападающего Манфреда Угальде.

23 августа красно-белые победили «Рубин» (2:0) в 6-м туре РПЛ. Угальде вышел в стартовом составе и был заменен на 90-й минуте.

— Много разговоров по поводу безголевой серии Угальде. Действительно ли у него есть психологические проблемы?

— Не вижу тут связи... Если человек не забивает голы, это не значит, что у него есть психологические проблемы. Угальде я очень доволен, как по игре с «Зенитом», так и по игре с «Рубином». Тем вкладом, который он внес в командную игру.

— Вы сказали, что довольны всеми футболистами команды. Могли бы оценить игру Дуарте и его перспективы на будущее?

— Еще раз повторюсь, что все-все ребята сегодня сыграли хорошо. Провели эту встречу именно так, как мы и готовили. С первой до последней минуты план на игру выполнили все игроки. Линия обороны сыграла очень хорошо: и Дуарте, и Бабич, и Литвинов, и Денисов, и Маркиньос, который не тренировался всю неделю. После матча с «Зенитом» он не провел ни одной тренировки полноценно. А сегодня отпахал на фланге все 90 минут. Не вижу смысла кого-то выделять — парни сегодня были командой.

Что касается будущего [Дуарте], я не знаю — посмотрим. Я тоже многое вижу и читаю в СМИ. Многие команды в разгар трансферного окна играют. У нас хорошая связь с руководством клуба, мы работаем. Считаю, мы движемся в верном направлении и делаем все, чтобы команда была лучше. Посмотрим, чем все это закончится.

В 20 последних играх за «Спартак» Угальде забил всего один гол.