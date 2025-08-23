Станкович — об Угальде: «Если человек не забивает, это не значит, что у него есть психологические проблемы»
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович поделился мнением о безголевой серии нападающего Манфреда Угальде.
23 августа красно-белые победили «Рубин» (2:0) в 6-м туре РПЛ. Угальде вышел в стартовом составе и был заменен на 90-й минуте.
— Много разговоров по поводу безголевой серии Угальде. Действительно ли у него есть психологические проблемы?
— Не вижу тут связи... Если человек не забивает голы, это не значит, что у него есть психологические проблемы. Угальде я очень доволен, как по игре с «Зенитом», так и по игре с «Рубином». Тем вкладом, который он внес в командную игру.
— Вы сказали, что довольны всеми футболистами команды. Могли бы оценить игру Дуарте и его перспективы на будущее?
— Еще раз повторюсь, что все-все ребята сегодня сыграли хорошо. Провели эту встречу именно так, как мы и готовили. С первой до последней минуты план на игру выполнили все игроки. Линия обороны сыграла очень хорошо: и Дуарте, и Бабич, и Литвинов, и Денисов, и Маркиньос, который не тренировался всю неделю. После матча с «Зенитом» он не провел ни одной тренировки полноценно. А сегодня отпахал на фланге все 90 минут. Не вижу смысла кого-то выделять — парни сегодня были командой.
Что касается будущего [Дуарте], я не знаю — посмотрим. Я тоже многое вижу и читаю в СМИ. Многие команды в разгар трансферного окна играют. У нас хорошая связь с руководством клуба, мы работаем. Считаю, мы движемся в верном направлении и делаем все, чтобы команда была лучше. Посмотрим, чем все это закончится.
В 20 последних играх за «Спартак» Угальде забил всего один гол.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|20
|8
|2
|53-19
|68
|
2
|Краснодар
|30
|20
|6
|4
|60-23
|66
|
3
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|54-39
|53
|
4
|Спартак
|30
|15
|7
|8
|47-39
|52
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|6
|9
|44-33
|51
|
6
|Балтика
|30
|11
|13
|6
|38-21
|46
|
7
|Динамо
|30
|12
|9
|9
|51-40
|45
|
8
|Рубин
|30
|11
|10
|9
|29-30
|43
|
9
|Ахмат
|30
|9
|10
|11
|35-39
|37
|
10
|Ростов
|30
|8
|9
|13
|25-32
|33
|
11
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|35-50
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|
13
|Акрон
|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
|26-50
|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
|20
|29-60
|22
|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
|18:00
|Динамо Мх – Спартак
|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|26
|1
|5