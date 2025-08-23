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23 августа 2025, 16:50

Станкович — об Угальде: «Если человек не забивает, это не значит, что у него есть психологические проблемы»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович поделился мнением о безголевой серии нападающего Манфреда Угальде.

23 августа красно-белые победили «Рубин» (2:0) в 6-м туре РПЛ. Угальде вышел в стартовом составе и был заменен на 90-й минуте.

— Много разговоров по поводу безголевой серии Угальде. Действительно ли у него есть психологические проблемы?

— Не вижу тут связи... Если человек не забивает голы, это не значит, что у него есть психологические проблемы. Угальде я очень доволен, как по игре с «Зенитом», так и по игре с «Рубином». Тем вкладом, который он внес в командную игру.

— Вы сказали, что довольны всеми футболистами команды. Могли бы оценить игру Дуарте и его перспективы на будущее?

— Еще раз повторюсь, что все-все ребята сегодня сыграли хорошо. Провели эту встречу именно так, как мы и готовили. С первой до последней минуты план на игру выполнили все игроки. Линия обороны сыграла очень хорошо: и Дуарте, и Бабич, и Литвинов, и Денисов, и Маркиньос, который не тренировался всю неделю. После матча с «Зенитом» он не провел ни одной тренировки полноценно. А сегодня отпахал на фланге все 90 минут. Не вижу смысла кого-то выделять — парни сегодня были командой.

Что касается будущего [Дуарте], я не знаю — посмотрим. Я тоже многое вижу и читаю в СМИ. Многие команды в разгар трансферного окна играют. У нас хорошая связь с руководством клуба, мы работаем. Считаю, мы движемся в верном направлении и делаем все, чтобы команда была лучше. Посмотрим, чем все это закончится.

В 20 последних играх за «Спартак» Угальде забил всего один гол.

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Деян Станкович
Манфред Угальде
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
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Балтика

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Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

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