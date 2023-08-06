«Динамо» вырвало победу у «Зенита» в добавленное время

«Динамо» обыграло «Зенит» в гостевом матче 3-го тура РПЛ — 3:2.

В первом тайме у бело-голубых отметился форвард Константин Тюкавин, оформивший дубль. Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна забил гол в свои ворота.

На 90-й минуте Иван Сергеев сравнял счет. Спустя 4 минуты судья удалил хавбека «Зенита» Вильмара Барриоса. На 6-й добавленной минуте форвард «Динамо» Вячеслав Грулев забил победный гол.

«Зенит» провел этот матч без главного тренера Сергея Семака из-за того, что специалист получил красную карточку после матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1) за споры с судьей.

После этого матча «Динамо» поднялось на 6-е место в таблице РПЛ, набрав 4 очка, «Зенит» опустился на 7-ю позицию с таким же количеством очков.

13 августа команда Семака сыграет с «Факелом» в 4-м туре РПЛ. «Динамо» в этот же день встретится с «Балтикой».