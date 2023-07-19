«Зенит»: дата ближайшего матча и соперник в РПЛ
22 июля, в субботу, «Зенит» в гостях сыграет с «Пари НН» в матче 1-го тура чемпионата России-2023/24 по футболу. Игра начнется в 15.15 по московскому времени.
Матч пройдет на стадионе «Нижний Новгород» в одноименном городе. Арена вмещает 45 000 зрителей.
«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Пари НН» — «Зенит». Видеотрансляция игры в прямом эфире будет показана на канале «Матч Премьер». Эфир начнется в 15.00.
В прошлом сезоне сине-бело-голубые стали в пятый раз подряд чемпионами России. «Пари НН» занял 13-е место в РПЛ и сохранил прописку в высшем дивизионе благодаря победе над «Родиной» (3:2) в стыковых матчах.
РПЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика.
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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