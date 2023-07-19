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Сегодня, 15:10

«Зенит»: дата ближайшего матча и соперник в РПЛ

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Фото Александр Федоров, «СЭ»

22 июля, в субботу, «Зенит» в гостях сыграет с «Пари НН» в матче 1-го тура чемпионата России-2023/24 по футболу. Игра начнется в 15.15 по московскому времени.

Матч пройдет на стадионе «Нижний Новгород» в одноименном городе. Арена вмещает 45 000 зрителей.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Пари НН» — «Зенит». Видеотрансляция игры в прямом эфире будет показана на канале «Матч Премьер». Эфир начнется в 15.00.

В прошлом сезоне сине-бело-голубые стали в пятый раз подряд чемпионами России. «Пари НН» занял 13-е место в РПЛ и сохранил прописку в высшем дивизионе благодаря победе над «Родиной» (3:2) в стыковых матчах.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
22 июл, 15:15. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Зенит

РПЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика.

Источник: https://www.sport-express.ru/football/rfpl/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
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14
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22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
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