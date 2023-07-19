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Руслан Литвинов: «Я играю за «Спартак» и не думаю о деньгах»

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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в интервью «РБ Спорт» заявил, что не может представить свой переход в ЦСКА. По словам 21-летнего футболиста, он не будет рассматривать предложения от других российских клубов.

— После переходов Медины в «Спартак» и Фернандеса в «Зенит» у болельщиков возникает вопрос: не пропали ли ценности у игроков? Есть фраза, которую часто говорят футболисты: «Я играю за эмблему, а не за деньги». Ты можешь ее сказать?

— Я сейчас играю за «Спартак» и не думаю о каких-то деньгах. Если российские клубы будут делать мне предложения, я не буду их рассматривать. Моя команда — «Спартак». Понятно, когда речь заходит о европейском футболе — это уже другое дело, так как играть в Европе — мечта любого футболиста, скачок в карьере. Очень рад за Кузяева, желаю ему удачи. Наши фанаты радуются, когда мы переходим в европейские команды.

— Как бы ты ответил на вопрос о переходе в ЦСКА?

— Я рад находиться в «Спартаке» — это моя огромная мечта. Я не могу такой переход представить, потому что здесь у меня в команде те люди, которые помогали в академии, молодежке. Это моя семья. Сейчас у меня представление, что я не могу никуда уйти.

Литвинов является воспитанником «Спартака». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Руслан Литвинов
ФК Спартак (Москва)
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
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 - : -
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 - : -
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