«Зенит» — ЦСКА: трансляция матча РПЛ начнется в 16.25 мск

«Зенит» на своем поле примет ЦСКА в матче 19-го тура чемпионата России в субботу, 1 марта. Игра состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи «Зенит» — ЦСКА можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также в ретрансляции на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» по платной подписке.

По результатам 18-ти туров РПЛ санкт-петербургский клуб набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Команда Марко Николича с 31 баллом идет на шестой строчке чемпионата.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

01 марта 2025, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

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