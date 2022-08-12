Петржела: «У ЦСКА нет никаких шансов одержать победу над «Зенитом»

Петржела считает, что ЦСКА не сможет обыграть «Зенит» в пятом туре

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ, в котором питерцы дома сыграют с ЦСКА.

«Игры с московскими командами для «Зенита» самые важные. У ЦСКА нет никаких шансов одержать победу над «Зенитом» в этом матче. Отсутствие Клаудиньо? Нет, это не потеря. Один игрок ничего не значит. Бакаев может сейчас стать заменой для Клаудиньо и показать себя», — сказал Петржела «СЭ».

25-летний полузащитник «Зенита» Клаудиньо получил травму в матче 4-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0). На 60-й минуте бразилец покинул поле из-за повреждения. Его заменил Зелимхан Бакаев. Клаудиньо пропустит 4-5 недель.

В текущем сезоне Клаудиньо провел за питерский клуб 4 матча в РПЛ, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Матч «Зенит» — ЦСКА пройдет 13 августа. Начало — в 17.00 мск.