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Талалаев — об увольнении Юрана из «Химок»: «У нас можно ожидать все, что угодно»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился мнением об увольнении Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок».

— «Ахмат» находится в таблице РПЛ ниже «Химок», «Локомотив» вообще застрял в зоне вылета, но увольняют Юрана. Можете ли вы как-то объяснить это?

— Я уже убедился, что в российском футболе нет взаимосвязи между результатами команды, качеством ее игры и количеством дней работы тренера. У нас можно ожидать все, что угодно. В России увольняли тренера, когда команда занимала второе место или шла без поражений в течение 10-12 игр. Поэтому ничему удивляться не приходится, — сказал Талалаев Metaratings.ru.

10 августа «Химки» объявили о смене главного тренера команды. Клуб расторг контракт с Юраном, его место занял Николай Писарев.

После четырех туров нынешнего сезона РПЛ подмосковный клуб идет на седьмом месте, набрав семь очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/talalaev-ob-uvolnenii-yurana-v-rpl-net-svyazi-mezhdu-rezultatami-kachestvom-igry-i-vremenem-raboty-t-1333871/
Андрей Талалаев
Сергей Юран
ФК Химки
0
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 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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Факел – Урал
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Локомотив – Кр. Советов
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 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
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Николай Комличенко

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И К Ж
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Локомотив

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