Талалаев — об увольнении Юрана из «Химок»: «У нас можно ожидать все, что угодно»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился мнением об увольнении Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок».

— «Ахмат» находится в таблице РПЛ ниже «Химок», «Локомотив» вообще застрял в зоне вылета, но увольняют Юрана. Можете ли вы как-то объяснить это?

— Я уже убедился, что в российском футболе нет взаимосвязи между результатами команды, качеством ее игры и количеством дней работы тренера. У нас можно ожидать все, что угодно. В России увольняли тренера, когда команда занимала второе место или шла без поражений в течение 10-12 игр. Поэтому ничему удивляться не приходится, — сказал Талалаев Metaratings.ru.

10 августа «Химки» объявили о смене главного тренера команды. Клуб расторг контракт с Юраном, его место занял Николай Писарев.

После четырех туров нынешнего сезона РПЛ подмосковный клуб идет на седьмом месте, набрав семь очков.