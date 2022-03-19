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Сегодня, 21:28

«Зенит» — «Арсенал»: все голы матча РПЛ

Видео голов матча РПЛ «Зенит» — «Арсенал»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Зенит» — «Арсенал» — 3:0.
Фото ФК «Зенит»

«Зенит» дома обыграл «Арсенал» в рамках 22-го тура Тинькофф РПЛ — 3:0.

Представляем вашему вниманию видео всех голов матча.

Малком, 44-я минута — 1:0

Малком, 55-я минута — 2:0

Юри Алберто, 89-я минута — 3:0

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 22-й тур
19 мар, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:0
Арсенал Т
Голы
Малком, 44 (1:0), Малком, 55 (2:0), Юри Алберто, 89 (3:0)
Зенит
Кержаков Чистяков Дуглас Сантос Круговой Караваев Барриос (Адамов, 88) Клаудиньо Кузяев (Юри Алберто, 62) Мостовой (Алип, 77) Малком (Оздоев, 88) Сергеев (Дзюба, 62)
Арсенал Т
Коченков Сокол Радакович Смольников Беляев Гулиев (Ткачев, 62) Чаушич Давиташвили (Марков, 62) Кангва (Костадинов, 72) Кангва (Степанов, 67) Деспотович
Предупреждения
Сокол 33’, Деспотович 38’, Смольников 41’
Судьи
Карасев (Москва) Петросян (Бронницы) Ковалев (Реутов)
ВАР
Сухой (Люберцы) Данченко (Уфа)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Рубин

П1

21%

1.39

Ф1 (-1.0)

16%

1.63

П1 и ТМ 4.5 - Да

13%

1.59
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Ростов

П1

23%

1.41

ТБ 2.5

18%

1.87

Обе забьют - нет

12%

1.73
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Нижний Новгород 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

1.74

Обе забьют - да

19%

2.02

ТБ 1.5

15%

1.33
Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
ФК Зенит
Юри Алберто
1
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
16
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
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19.03 12:00
Урал – Химки
 0 : 1
19.03 14:00
Н. Новгород – Спартак
 1 : 1
19.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 2 : 3
19.03 19:30
Зенит – Арсенал
 3 : 0
20.03 14:00
Уфа – Краснодар
 - : -
20.03 14:00
ЦСКА – Рубин
 - : -
20.03 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
20.03 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
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Дмитрий Полоз

Ростов

 9
П
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Далер Кузяев

Зенит

 6
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Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
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