Дмитрий Сенников назвал везением победу «Локомотива» в матче с «Ахматом»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о победе команды над «Ахматом» (3:2) в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ.

«Локомотиву» повезло сегодня с победой. Но, реализовали свои моменты, в конце удержали эту очень важную победу. Поэтому, в принципе, не могу сказать, что «Локомотив» прям лучше выглядел. В первом тайме «Ахмат» был намного лучше и поэтому выиграла 2:1, Даниил Уткин прекрасный гол забил и в целом команда играла. Но во втором тайме провал у «Ахмата» произошел и как раз «Локомотив» этими ошибками воспользовался. Думаю, победу можно назвать волевой", — приводит слова Сенникова РБК.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка в 21 матче. Следующий матч команда проведет 2 апреля против «Спартака».