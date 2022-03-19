Дубль Малкома принес «Зениту» победу в матче с тульским «Арсеналом»

«Зенит» на своем поле победил «Арсенал» из Тулы в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России. Команда из Санкт-Петербурга выиграла со счетом 3:0.

Дубль на свой счет записал нападающий Малком. Бразилец открыл счет в самой концовке первого тайма, а потом увеличил преимущество хозяев в начале второй половины встречи.

Точку в матче поставил вышедший на замену нападающий Юри Алберто.

«Зенит» набрал 48 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице РПЛ. Команда из Санкт-Петербурга опережает на 6 очков «Динамо», у которого есть игра в запасе.

«Арсенал» остался на 14-м месте (20 очков).