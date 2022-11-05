«Зенит» — «Ахмат»: гости забили второй мяч на 8-й минуте матча

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате забил гол в матче 16-го тура РПЛ против «Зенита».

Он увеличил преимущество гостей на 8-й минуте матча — 2:0.

Защитник питерцев Дмитрий Чистяков допустил ошибку на своей половине поля, в результате чего Конате вышел один на один с голкиперов и перекинул Михаила Кержакова.