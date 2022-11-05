«Зенит» — «Ахмат»: гости забили второй мяч на 8-й минуте матча
Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате забил гол в матче 16-го тура РПЛ против «Зенита».
Он увеличил преимущество гостей на 8-й минуте матча — 2:0.
Защитник питерцев Дмитрий Чистяков допустил ошибку на своей половине поля, в результате чего Конате вышел один на один с голкиперов и перекинул Михаила Кержакова.
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|
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|5
|2
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|
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|8
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|2
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|
5
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|5
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|
6
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|3
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|
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|16
|3
|3
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|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|2 : 0
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 1
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
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|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
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ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|13
|
|
Владимир Сычевой
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|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
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Спартак
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Арсен Захарян
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|5
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