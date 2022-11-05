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Сегодня, 16:36

Кавазашвили назвал нормальным результат в матче с «Сочи»: «Главное, чтобы мы видели «Спартак» в тройке»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал «СЭ» ничейный результат в матче красно-белых против «Сочи» в рамках 16-го тура РПЛ (1:1).

«Результата нормальный. Ничья на выезде — прибавление в общий актив. Еще Лобановский говорил: «Дома выиграй, на выезде сыграй вничью». Конечно, победить было бы лучше, потому «Зенит» выигрывает и на выезде, и дома. Но ничего. Главное, чтобы мы видели «Спартак» в тройке. Нормальный результат. Наверное, сегодня «Зенит» выиграет и оторвется дальше» , — сказал Кавазашвили «СЭ».

«Спартак» набрал 33 очка и сохраняет второе место в турнирной таблице. «Сочи» остался на девятой строчке (22 очка).

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ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
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28%

2.04

П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
Анзор Кавазашвили
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ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
1
1
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 1
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
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 - : -
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ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
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 - : -
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