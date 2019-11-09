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Зелимхан Бакаев: «Я слишком много говорю»

21:25
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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев отказался от общения с журналистами в смешанной зоне после матча с «Крыльями Советов» (2:0), в котором отметился голом и передачей.

Бакаев, до этого говоривший на обязательном флэш-интервью, вышел из раздевалки красно-белых одним из первых, поздоровался с репортерами, но на общаться под запись отказался.

— Я и так слишком много говорю, — ответил футболист. (Александр Рогулев)

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