Захар Волков присоединился к «Химкам» на сборах в Кратово

Защитник «Химок» Захар Волков прибыл на сборы команды в Кратово, информирует пресс-служба клуба. 24-летний футболист получил дополнительные выходные в связи с матчами за сборную Белоруссии в Лиге наций.

В сезоне-2021/22 игрок «БАТЭ» выступал за «Химки» на правах аренды. В составе подмосковного клуба в прошедшем сезоне Волков провел 14 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

«Химки» в минувшем сезоне РПЛ по сумме двух встреч обыграли «СКА-Хабаровск» (0:1: 3:0) и сохранили место в премьер-лиге.