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Зелимхан Бакаев обратился к болельщикам «Спартака»

20:40
Зелимхан Бакаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Зелимхан Бакаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев опубликовал в своем Instagram новое видео. 23-летний российский футболист поблагодарил за поддержку болельщиков красно-белых.

18 января Бакаев завел новую страницу в Instagram.

— Добрый вечер, ас-саляму алейкум, — сказал Бакаев. — Хотел бы поблагодарить всех, кто меня поддержали. За сутки 10 тысяч подписалось на меня. Мне очень приятно, что вы меня так поддержали. Мне это придает сил и энергии, чтобы пройти эти достаточно непростые сборы. Я буду работать, трудиться, не подводить вас, болельщиков московского «Спартака». Спасибо за поддержку!

В текущем сезоне Бакаев провел 23 матча за «Спартак», забил 6 голов и сделал 8 результативных передач.

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