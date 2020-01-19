Зелимхан Бакаев обратился к болельщикам «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев опубликовал в своем Instagram новое видео. 23-летний российский футболист поблагодарил за поддержку болельщиков красно-белых.

18 января Бакаев завел новую страницу в Instagram.

— Добрый вечер, ас-саляму алейкум, — сказал Бакаев. — Хотел бы поблагодарить всех, кто меня поддержали. За сутки 10 тысяч подписалось на меня. Мне очень приятно, что вы меня так поддержали. Мне это придает сил и энергии, чтобы пройти эти достаточно непростые сборы. Я буду работать, трудиться, не подводить вас, болельщиков московского «Спартака». Спасибо за поддержку!

В текущем сезоне Бакаев провел 23 матча за «Спартак», забил 6 голов и сделал 8 результативных передач.