Зелимхан Бакаев: "Концентрация у "Спартака" была на высшем уровне"

Нападающий "Спартака" Зелимхан Бакаев​ после матча второго тура чемпионата России с "Ростовом" (2:2) отметил, что красно-белые должны были больше атаковать после второго забитого мяча.

– Концентрация была у нас на высшем уровне. В такой игре надо забивать три-четыре гола. Мы на это способны. Сделаем выводы и будем забивать больше, я обещаю. Второй тайм отличается? Трудно объяснить, пошла тяжелая игра. Тренеры прекрасно подготовили команду к сезону. Я буду делать выводы, буду играть лучше. "Ростов" пропустил и сразу побежал в атаку. "Спартак" сел в оборону, что было ошибкой, – сказал Бакаев в эфире телеканала "Матч Премьер".

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