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Зелимхан Бакаев считает, что по характеру Витория похож на Тедеско

21:02
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев в интервью «СЭ» сравнил характеры нового главного тренера красно-белых Руя Витории и его предшественника — Доменико Тедеско.

— В первом матче мы сидели за Руем Виторией. Он постоянно кричал: «Бака, Бака», постоянно что-то от тебя требовал. Что именно?

— Думаю, прессинг. Скорее всего, это.

— Если сравнить Тедеско и Руя Виторию, какие ты для себя подметил отличия?

— Честно, пока рано судить. Два очень харизматичных тренера. Естественно, они по разным схемам играют, разные стили, а вот по характерам — нет такой супербольшой разницы, потому что и Руй, и Доменико эмоциональные. Дальше будет видно. Вы сами, наверно, увидите.

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