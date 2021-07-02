Зелимхан Бакаев считает, что по характеру Витория похож на Тедеско

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев в интервью «СЭ» сравнил характеры нового главного тренера красно-белых Руя Витории и его предшественника — Доменико Тедеско.

— В первом матче мы сидели за Руем Виторией. Он постоянно кричал: «Бака, Бака», постоянно что-то от тебя требовал. Что именно?

— Думаю, прессинг. Скорее всего, это.

— Если сравнить Тедеско и Руя Виторию, какие ты для себя подметил отличия?

— Честно, пока рано судить. Два очень харизматичных тренера. Естественно, они по разным схемам играют, разные стили, а вот по характерам — нет такой супербольшой разницы, потому что и Руй, и Доменико эмоциональные. Дальше будет видно. Вы сами, наверно, увидите.