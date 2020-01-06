«Рубин» в своем Twitter опубликовал коллаж, посвященный переходу в казанский клуб полузащитника Дениса Макарова.

— Здоров, как космонавт, — говорится в сообщении «Рубина» об итогах медицинского осмотра новичка команды. В коллаже фигурирует фотография Макарова в скафандре.

Напомним, что Макаров подписал контракт с «Рубином» на 3,5 года.