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«Здоров, как космонавт!» «Рубин» — о Макарове

15:49

«Рубин» в своем Twitter опубликовал коллаж, посвященный переходу в казанский клуб полузащитника Дениса Макарова.

— Здоров, как космонавт, — говорится в сообщении «Рубина» об итогах медицинского осмотра новичка команды. В коллаже фигурирует фотография Макарова в скафандре.

Напомним, что Макаров подписал контракт с «Рубином» на 3,5 года.

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