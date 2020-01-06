«Здоров, как космонавт!» «Рубин» — о Макарове
15:49
«Рубин» в своем Twitter опубликовал коллаж, посвященный переходу в казанский клуб полузащитника Дениса Макарова.
— Здоров, как космонавт, — говорится в сообщении «Рубина» об итогах медицинского осмотра новичка команды. В коллаже фигурирует фотография Макарова в скафандре.
Напомним, что Макаров подписал контракт с «Рубином» на 3,5 года.
Здоров, как космонавт ??? pic.twitter.com/AgGal8u45x— «Рубин» Казань (@fcrk) January 6, 2020
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