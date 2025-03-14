Зделар: «Очень жду матч со «Спартаком»

Полузащитник «Зенита» Саша Зделар поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ против «Спартака».

— Знал и раньше, что это одно из самых больших дерби в России, — приводит слова Зделара официальный сайт клуба. — Честно говоря, я очень ждал эту игру, потому что это дерби, и все мы, игроки, чувствуем этот большой момент.

Про свою форму могу сказать, что я еще адаптируюсь, но мне уже нужно быть готовым проводить всю игру целиком, быть готовым на весь период, который впереди. И я уже готов отдавать себя на 100 процентов для команды.

— Очень часто в матчах «Зенита» и «Спартака» на первый план выходят эмоции. Чего в этом смысле ожидаете в воскресенье?

— Конечно, эмоции всегда есть в футболе, и, когда мы играем, их много. Слышал, что стадион будет полный, и это хорошо для всех нас, чтобы мы показали, на что способны.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет на «Лукойл Арене» в Москве в воскресенье, 16 марта. Время начала — 19.45 мск.

Московская команда с 40 очками занимает третье место в турнирной таблице, петербуржцы с 43 очками — на второй строчке.