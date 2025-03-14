«Оренбург» назвал матч с «Факелом» «Эль-Пластико» и подготовил специальный Кубок

«Оренбург» в Telegram-канале представил специальный трофей, который будет разыгран в матче 21-го тура РПЛ с «Факелом».

В четверг «Оренбург» назвал предстоящую игру с воронежским клубом «Эль-Пластико», так как обе команды проводят домашние матчи на стадионах с искусственными полями. Трофей сделан из большой пластиковой бутылки с вырезанным дном и специальными ручками по бокам.

«Оренбург» сообщил, что перед матчем будет организован сбор пластика, загрязняющего окружающую среду. Клуб хочет привлечь внимание к проблемам экологии.

Матч «Оренбург» — «Факел» пройдет в субботу, 15 марта, Начало — в 12.00 по московскому времени.