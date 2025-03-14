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Ковальчук — о Дзюбе: «Я поздравляю его с рекордом и желаю как можно больше голов»

Ана Горшкова
Корреспондент

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук прокомментировал бомбардирский рекорд нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

«На самом деле Артема хочу поздравить с вызовом в сборную, он еще там может один рекорд установить. Это круто. Я думаю, что для молодежи классно видеть живьем тех ребят, которые эти рекорды устанавливают. Поэтому я его поздравляю и желаю как можно больше голов. Что касается меня, то все свои рекорды я уже поставил.

Я думаю, что мало кто ожидал, что Дзюбу вызовут в сборную. Но он за последние четыре игры, по-моему, забил три гола, со «Спартаком» вышел и забил классный гол, поэтому Валерий Георгиевич так решил. Я думаю, что это правильно. Я Артему вчера написал и сказал, что с него три билета [на матчи с Гренадой и Замбией], поэтому обязательно пойдем», — сказал Ковальчук в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Дзюба рассказал, что его удивило поздравление от Ковальчука.

13 марта 36-летний нападающий, недавно ставший лучшим бомбардиром в истории российского футбола, был вызван в сборную России на мартовские матчи с Гренадой и Замбией.

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Артем Дзюба
Илья Ковальчук
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1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
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