Ковальчук — о Дзюбе: «Я поздравляю его с рекордом и желаю как можно больше голов»

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук прокомментировал бомбардирский рекорд нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

«На самом деле Артема хочу поздравить с вызовом в сборную, он еще там может один рекорд установить. Это круто. Я думаю, что для молодежи классно видеть живьем тех ребят, которые эти рекорды устанавливают. Поэтому я его поздравляю и желаю как можно больше голов. Что касается меня, то все свои рекорды я уже поставил.

Я думаю, что мало кто ожидал, что Дзюбу вызовут в сборную. Но он за последние четыре игры, по-моему, забил три гола, со «Спартаком» вышел и забил классный гол, поэтому Валерий Георгиевич так решил. Я думаю, что это правильно. Я Артему вчера написал и сказал, что с него три билета [на матчи с Гренадой и Замбией], поэтому обязательно пойдем», — сказал Ковальчук в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Дзюба рассказал, что его удивило поздравление от Ковальчука.

13 марта 36-летний нападающий, недавно ставший лучшим бомбардиром в истории российского футбола, был вызван в сборную России на мартовские матчи с Гренадой и Замбией.