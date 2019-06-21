Заявление Колобкова о проблемах футбольной школы Слуцкого в Волгограде

Министр спорта РФ Павел Колобков уверен, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий смогут найти компромисс в вопросе объединения детской академии российского специалиста с школой "Ротора". Спортивный чиновник пообещал лично помочь в этом вопросе.

​– Будет ли Министерство спорта реагировать на публикацию в "СЭ" по поводу футбольного тренера Леонида Слуцкого, который финансирует в своем родном городе Волгограде школу, а ему всячески мешают местные власти. У нас принято говорить о том, что мы пытаемся развивать детский спорт, а в итоге человек 10 миллионов рублей отдает в год из собственного кармана на развитие, а ему вставляют палки в колеса.

– Публикация о Леониде Слуцком? Мы очень плотно работаем, я читал эту статью. Хочу сказать, что Волгоград – очень спортивный регион. Я знаю планы у губернатора Волгоградской области о создании академии спорта на базе великого клуба "Ротор". Сейчас там ведутся ряд спортивных проектов. Губернатор выделил участок земли под этот проект. Губернатору нужно встретиться со Слуцким, возможно, с моим участием, а затем определиться с сотрудничеством. Я читал о том недопонимании, которое может возникнуть с местными властями, их можно урегулировать, – сказал Колобков. (Дмитрий Симонов)

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