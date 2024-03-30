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Сегодня, 15:38

Заварзин: «Спартак» выиграет сегодня у «Урала»

Алина Савинова
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Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Заварзин поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ между красно-белыми и «Уралом».

«Спартак» обязан обыгрывать «Урал», если хочет претендовать на какие-то медали. «Динамо» вчера тоже претендовало на чемпионство до матча с «Ростовом». Думаю, красно-белые выиграют сегодня. «Урал» — неудобный соперник для «Спартака»? В какой-то момент «Спартак» должен собраться. Класс у красно-белых выше, чем у «Урала», — приводит «РБ Спорт» слова Заварзина.

Матч «Спартак» — «Урал» состоится в субботу, 30 марта, и начнется в 19.00 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Юрий Заварзин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 18 1 5
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