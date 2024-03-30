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Сегодня, 15:56

Эштреков уверен, что у «Динамо» еще есть шансы побороться с «Зенитом» за победу в РПЛ

Алина Савинова
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Бывший футболист «Динамо» Владимир Эштреков прокомментировал поражение бело-голубых от «Ростова» в матче 22-го тура РПЛ (1:4).

«Про «беззубую» игру «Динамо» нельзя говорить. Просто «Динамо» допустило очень много ошибок в обороне. Начало встречи ничего такого не предвещало. Возможно, ошибка вратаря повлияла на дальнейший ход встречи. В обороне «Динамо» в этой игре выглядело неубедительно. Шансы побороться с «Зенитом» еще есть, впереди много игр. Сделают выводы и надеюсь, учтут ошибки», — цитирует Эштрекова Metaratings.ru.

На данный момент «Динамо» с 38 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» набрал 41 очко и сохраняет первую позицию.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Владимир Эштреков
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
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Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Пари НН
 - : -
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Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
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