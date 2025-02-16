Тбилисское «Динамо» арендовало Кутателадзе у «Пари НН»

Форвард «Пари НН» Николоз Кутателадзе арендован тбилисским «Динамо», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 23-летним грузином рассчитано на год с возможностью выкупа.

В текущем сезоне Кутателадзе провел 5 матчей за «Пари НН», в которых отметился результативной передачей.