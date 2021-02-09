Защитник «Зенита» Сазонов поздравил Дзюбу с голом в ворота Иордании
Защитник «Зенита» Саба Сазонов остался доволен контрольной игрой со сборной Иордании (1:0). Нападающий петербуржцев Артем Дзюба стал автором единственного гола, а 19-летний Сазонов сыграл на позиции опорника.
«Сборная Иордании смотрелась лучше, чем наш предыдущий соперник «Ноа», — цитирует официальный сайт «Зенита» Сазонова. — Это более организованная команда, поэтому пришлось чуть тяжелее — больше бегать, на более высоких скоростях открываться, но я думаю, что мы с задачей справились. Вышли на второй тайм, Артем Дзюба забил — поздравляю его! Хороший, красивый гол. А для меня и как для опорного, и как для центрального защитника, главное, что не пропустили, сыграли на ноль.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-02-09-saba-sazonov-vse-bolshe-privykayu-k-pozitsii-opornogo-poluzashchitnika.htm
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