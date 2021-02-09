Тренер «Зенита» по физподготовке рассказал, когда Дзюба и Лунев наберут форму

Тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино в интервью «СЭ» подчеркнул, что форвард Артем Дзюба и вратарь Андрей Лунев, пропустившие первый сбор из-за коронавируса, постепенно набирают форму.

— В каком сейчас состоянии Дзюба и Лунев? Насколько серьезно они отстают от партнеров по форме?

— Они присоединились к команде только на втором сборе. Соответственно, они наберут форму позже остальных. Они втягиваются в рабочий процесс постепенно, и невозможно за такой короткий отрезок достичь тех же кондиций, что и все остальные. Нужно терпение, и Дзюба с Луневым обязательно наберут форму. И хочу напомнить, что сезон — это не только одна игра. Мы понимаем, что на старте года не все будут в отличной форме, и это нормально.

— Была ли у Дзюбы с Луневым индивидуальная программа во время первого сбора для работы на дому?

— У них была та программа, которую мы составляем игрокам на время отпуска. Но это необязательная программа: в зависимости от состояния футболисты могут выбирать, что делать. (Гоша Чернов)

(Гоша Чернов)

Полностью интервью Андреа Сканавино — здесь