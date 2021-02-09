Тренер «Зенита» по физподготовке рассказал, когда Дзюба и Лунев наберут форму
Тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино в интервью «СЭ» подчеркнул, что форвард Артем Дзюба и вратарь Андрей Лунев, пропустившие первый сбор из-за коронавируса, постепенно набирают форму.
— В каком сейчас состоянии Дзюба и Лунев? Насколько серьезно они отстают от партнеров по форме?
— Они присоединились к команде только на втором сборе. Соответственно, они наберут форму позже остальных. Они втягиваются в рабочий процесс постепенно, и невозможно за такой короткий отрезок достичь тех же кондиций, что и все остальные. Нужно терпение, и Дзюба с Луневым обязательно наберут форму. И хочу напомнить, что сезон — это не только одна игра. Мы понимаем, что на старте года не все будут в отличной форме, и это нормально.
— Была ли у Дзюбы с Луневым индивидуальная программа во время первого сбора для работы на дому?
— У них была та программа, которую мы составляем игрокам на время отпуска. Но это необязательная программа: в зависимости от состояния футболисты могут выбирать, что делать. (Гоша Чернов)
(Гоша Чернов)
Полностью интервью Андреа Сканавино — здесь
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/koronavirus-v-sporte-vakcinaciya-intervyu-trenera-zenita-andrea-skanavino-1755854/
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