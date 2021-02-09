«Локомотив» обыграл «Краснодар-2» в товарищеском матче

В товарищеском матче «Локомотив» 9 февраля победил «Краснодар-2» (4:1). В составе победителей отличились Артур Черный, Эдер, Михаил Агеев и Никита Иосифов (с пенальти).

Товарищеский матч

«Локомотив» (Москва) — «Краснодар-2» — 4:1 (1:1)

Голы: Стежко, 32 (0:1). Черный, 42 (1:1). Эдер, 76 (2:1). Агеев, 78 (3:1). Иосифов, 88 — с пенальти (4:1).

«Локомотив»: Коченков (Савин, 63), Петухов, Сильянов, Мурило, Куликов (Берковский, 46), Магкеев, Черный, Титков, Иосифов, Эдер, Агеев.

«Краснодар-2»: Агкацев (Штепа, 46), Стежко, Мартынов, Пелих (Корнюшин, 57), Исаенко, Григорян, Мацукатов (Текучев, 78), Черников (Якимов, 79), Сперцян, Сабуа, Воротников.

Предупреждение: Сабуа, 37.

9 февраля. Марбелья. Стадион Футбольный центр «Марбелья».