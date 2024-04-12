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Сегодня, 10:00

Нино: «Любимая картина — «Возвращение блудного сына» Рембрандта»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Нино.
Фото ФК «Зенит»

Защитник «Зенита» Нино в интервью «СЭ» рассказал о любимых художниках.

— Недавно ты посетил Эрмитаж. Долго ходил? Что понравилось?

— Два с половиной часа, и они прошли очень быстро. Мне понравилось многое. Сами картины невероятны, но меня впечатлили и истории их создания. Часы с павлином тоже очень красивы, а залы — удивительны. У каждой комнаты своя уникальная история: потолки отражают напольные узоры, на столах — выразительные стеклянные мозаики... Все очень красиво.

— Есть ли у тебя любимая картина и любимый художник?

— Леонардо Да Винчи — я всегда очарован его работами. А среди картин выделю «Возвращение блудного сына» Рембрандта, которую я видел в Эрмитаже. Мне нравится разглядывать детали картины, которые оставил автор. Нравится узнавать то, о чем он думал, когда к нему приходила в голову та или иная идея.

— Чем тебя привлекло именно «Возвращение блудного сына»?

— Это библейская история о том, как отец встречает младшего сына после долгой разлуки. Когда Иисус рассказывает эту историю в Библии, он делает акцент не на отце, а на том, что старший сын был разгневан пиром в честь младшего. Рембрандту удалось изобразить этот сюжет очень точно и красиво.

27-летний бразилец перешел в «Зенит» в январе 2024 года. За петербуржцев защитник провел 8 матчей и заработал одну желтую карточку.

Нино. «Хожу в Эрмитаж, читаю Достоевского, хочу поскорее дать интервью на русском». Интервью бразильского новичка «Зенита» Нино

ФК Зенит
Нино (Зенит)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 17 1 5
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