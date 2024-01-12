Круговой: «Во время отпуска я вообще не смотрел футбол»

Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал «СЭ», как встретил Новый год и провел праздничные дни.

12 января футболист вместе с партнерами по команде прошел медицинский осмотр в клинике «ММЦ».

«Встречал Новый год дома с семьей в Петербурге. Весь отпуск был в городе. Катался один раз на коньках, но больше всего времени провел с семьей и ребенком. Вообще не смотрел футбол! Я практически не смотрел телевизор, просто наслаждался свежим воздухом и температурой -30 градусов за бортом! (смеется)», — сказал Круговой «СЭ».

25-летний защитник в текущем сезоне сыграл за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи.